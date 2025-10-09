Enquete A Fazenda 17: quem deve sair? Yoná, Guilherme ou Carol? Vote

Enquanto Carol tem se envolvido em polêmicas e alianças estratégicas, Guilherme adota um perfil mais discreto, e Yoná busca se firmar como jogadora ativa. / Crédito: Reprodução/Instagram

A noite desta quinta-feira, 9, promete fortes emoções em A Fazenda 17. A terceira roça da temporada está oficialmente formada, e o público precisa decidir quem deixa o confinamento: Carol Lekker, Guilherme Boury ou Yoná Sousa. A disputa pela liderança foi intensa. Dudu Camargo venceu a Prova do Fazendeiro, garantindo mais uma semana no jogo e escapando da eliminação.

Carol Lekker foi a primeira a falar com o público e destacou sua fé e gratidão pela experiência: “Família brasileira, mais uma vez estou aqui. Que seja feita a vontade de Deus e o que vocês quiserem também. Não é fácil viver esse sonho”, disse a modelo. Em seguida, Guilherme Boury reforçou o desejo de continuar na disputa e mostrou confiança: “Quero muito ficar aqui. Tem muito jogo para acontecer. Estou sendo eu mesmo, sem personagens. Quero chegar à final. Me ajudem.” Por fim, Yoná Sousa fez um discurso de força e determinação: “Estou aqui como uma mulher desafiadora, vivendo intensamente. Estou pronta para o jogo.”