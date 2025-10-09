Enquete A Fazenda 17: quem deve sair? Yoná, Guilherme ou Carol? Vote

Enquete A Fazenda 17: quem deve sair? Yoná, Guilherme ou Carol? VoteA terceira roça de A Fazenda 17 está formada! Os três roceiros disputam a permanência no reality; veja quem corre risco e vote agora
A noite desta quinta-feira, 9, promete fortes emoções em A Fazenda 17. A terceira roça da temporada está oficialmente formada, e o público precisa decidir quem deixa o confinamento: Carol Lekker, Guilherme Boury ou Yoná Sousa.
A disputa pela liderança foi intensa. Dudu Camargo venceu a Prova do Fazendeiro, garantindo mais uma semana no jogo e escapando da eliminação.
Com isso, Carol, Guilherme e Yoná seguem na berlinda e dependem do voto popular para continuar na disputa pelo prêmio milionário.
A Fazenda 17: como a roça foi formada
A roça começou a se desenhar na formação ao vivo de terça-feira, 7, quando Guilherme Boury foi vetado da prova e automaticamente ficou fora da disputa pelo chapéu de Fazendeiro.
Na quarta-feira, 8, Carol Lekker, Dudu Camargo e Yoná Sousa participaram da prova, mas apenas Dudu levou a melhor.
A vitória garantiu a ele o comando da sede e a imunidade na votação de eliminação. Já seus colegas de confinamento agora enfrentam o temido veredito do público.
O que disseram os roceiros do reality rural
Durante o programa ao vivo, os três participantes tiveram a oportunidade de fazer suas defesas e pedir votos para permanecer no jogo.
Carol Lekker foi a primeira a falar com o público e destacou sua fé e gratidão pela experiência: “Família brasileira, mais uma vez estou aqui. Que seja feita a vontade de Deus e o que vocês quiserem também. Não é fácil viver esse sonho”, disse a modelo.
Em seguida, Guilherme Boury reforçou o desejo de continuar na disputa e mostrou confiança: “Quero muito ficar aqui. Tem muito jogo para acontecer. Estou sendo eu mesmo, sem personagens. Quero chegar à final. Me ajudem.”
Por fim, Yoná Sousa fez um discurso de força e determinação: “Estou aqui como uma mulher desafiadora, vivendo intensamente. Estou pronta para o jogo.”
Quem deve sair hoje? Vote na enquete do O POVO
Com personalidades diferentes e trajetórias distintas na sede, Carol, Guilherme e Yoná dividem opiniões entre os fãs.
A decisão agora está nas mãos do público, que vota para escolher quem deve continuar em A Fazenda 17.