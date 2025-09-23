Enquete Uol A Fazenda 17 hoje (23/09): veja votação e quem lidera

Enquete Uol A Fazenda 17 hoje (23/09): veja votação e quem lideraParticipante lidera com mais de 20% dos votos em enquete não oficial; nova temporada estreou com elenco diverso e dinâmicas inéditas
O reality show A Fazenda 17 trouxe novidades e nomes conhecidos do público entre os 26 participantes. Apesar do início recente, em 15 de setembro, uma enquete realizada pelo portal Uol já indica as preferências do público quanto a um possível vencedor da edição.
A atriz venezuelana Gaby Spanic segue na liderança com 21,12% dos votos. Na sequência, estão Dudu Camargo (20,23%) e Michelle Barros (17,67%).
Os dados refletem a opinião dos internautas que acompanham o programa, embora não tenham validade oficial para a votação do reality.
A Fazenda 17: votação parcial da enquete UOL (23/09)
Confira os colocados na pesquisa:
- Gabi Spanic – 21,12%
- Dudu Camargo – 20,23%
- Michelle Barros – 17,67%
- Wallas Arrais – 10,60%
- Yoná Sousa – 8,30%
- Toninho Tornado – 5,89%
- Duda Wendling – 5,18%
- Will Guimarães – 2,94%
- Martina Sanzi – 1,73%
- Kathy Maravilha – 1,65%
- Luiz Mesquita – 1,16%
- Ray Fligliuzzi – 1,12%
- Guilherme Boury – 0,47%
- Tamires Assis – 0,46%
- Saory Cardoso – 0,38%
- Shia Phoenix – 0,23%
- Nizam – 0,19%
- Walério Araújo – 0,13%
- Creo Kellab – 0,10%
- Fernando Sampaio – 0,10%
- Gabily – 0,10%
- Maria Caporusso – 0,09%
- Renata Muller – 0,08%
- Fabiano Moraes – 0,06%
Elenco de A Fazenda 17: famosos da TV, da música e da internet
A edição deste ano reúne 24 peões e dois infiltrados, que entraram no confinamento direto, sem processo de seleção prévio, como o Paiol, presente em anos anteriores.
O elenco é formado por celebridades de diferentes áreas, como televisão, música, esporte e redes sociais.
> Participantes de A Fazenda 17: quem entrou? CONHEÇA todos
Entre os nomes confirmados estão:
- a jornalista Michelle Barros, ex-TV Globo;
- o cantor Wallas Arrais;
- o influenciador digital Ray Figliuzzi;
- o ator Guilherme Boury; e
- Nizam Hayek, ex-BBB 24.
Gaby Spanic, protagonista da novela "A Usurpadora", é uma das apostas da Record para ampliar o alcance da atração no público latino-americano. A presença da atriz tem gerado repercussão nas redes e pode estar diretamente ligada à sua liderança na enquete.
A Fazenda 17: prêmio milionário e onde assistir ao programa
O prêmio para o vencedor final será de R$ 2 milhões, valor recorde entre todas as edições do reality rural.
A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV.
Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.
Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.