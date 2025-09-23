Enquete Uol A Fazenda 17 hoje (23/09): veja votação e quem lidera

Quem já conquistou o coração do público de A Fazenda 17? Confira quem está liderando votação do Uol / Crédito: Reprodução / Instagram

O reality show A Fazenda 17 trouxe novidades e nomes conhecidos do público entre os 26 participantes. Apesar do início recente, em 15 de setembro, uma enquete realizada pelo portal Uol já indica as preferências do público quanto a um possível vencedor da edição. A atriz venezuelana Gaby Spanic segue na liderança com 21,12% dos votos. Na sequência, estão Dudu Camargo (20,23%) e Michelle Barros (17,67%).