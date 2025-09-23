Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Enquete Uol A Fazenda 17 hoje (23/09): veja votação e quem lidera

Participante lidera com mais de 20% dos votos em enquete não oficial; nova temporada estreou com elenco diverso e dinâmicas inéditas
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Tipo Notícia

O reality show A Fazenda 17 trouxe novidades e nomes conhecidos do público entre os 26 participantes. Apesar do início recente, em 15 de setembro, uma enquete realizada pelo portal Uol já indica as preferências do público quanto a um possível vencedor da edição.

A atriz venezuelana Gaby Spanic segue na liderança com 21,12% dos votos. Na sequência, estão Dudu Camargo (20,23%) e Michelle Barros (17,67%).

Os dados refletem a opinião dos internautas que acompanham o programa, embora não tenham validade oficial para a votação do reality.

A Fazenda 17: votação parcial da enquete UOL (23/09)

Confira os colocados na pesquisa:

  1. Gabi Spanic – 21,12%
  2. Dudu Camargo – 20,23%
  3. Michelle Barros – 17,67%
  4. Wallas Arrais – 10,60%
  5. Yoná Sousa – 8,30%
  6. Toninho Tornado – 5,89%
  7. Duda Wendling – 5,18%
  8. Will Guimarães – 2,94%
  9. Martina Sanzi – 1,73%
  10. Kathy Maravilha – 1,65%
  11. Luiz Mesquita – 1,16%
  12. Ray Fligliuzzi – 1,12%
  13. Guilherme Boury – 0,47%
  14. Tamires Assis – 0,46%
  15. Saory Cardoso – 0,38%
  16. Shia Phoenix – 0,23%
  17. Nizam – 0,19%
  18. Walério Araújo – 0,13%
  19. Creo Kellab – 0,10%
  20. Fernando Sampaio – 0,10%
  21. Gabily – 0,10%
  22. Maria Caporusso – 0,09%
  23. Renata Muller – 0,08%
  24. Fabiano Moraes – 0,06%

Elenco de A Fazenda 17: famosos da TV, da música e da internet

A edição deste ano reúne 24 peões e dois infiltrados, que entraram no confinamento direto, sem processo de seleção prévio, como o Paiol, presente em anos anteriores.

O elenco é formado por celebridades de diferentes áreas, como televisão, música, esporte e redes sociais.

> Participantes de A Fazenda 17: quem entrou? CONHEÇA todos

Entre os nomes confirmados estão:

Gaby Spanic, protagonista da novela "A Usurpadora", é uma das apostas da Record para ampliar o alcance da atração no público latino-americano. A presença da atriz tem gerado repercussão nas redes e pode estar diretamente ligada à sua liderança na enquete.

A Fazenda 17: prêmio milionário e onde assistir ao programa

O prêmio para o vencedor final será de R$ 2 milhões, valor recorde entre todas as edições do reality rural.

A Fazenda 17 é exibida de segunda a sábado, às 22h30min, e aos domingos às 16 horas, na Record TV.

Para quem prefere acompanhar tudo em tempo real, o Record Plus transmite 24 horas por dia, com até 80 câmeras exclusivas para assinantes.

Já no canal do YouTube oficial de A Fazenda, é possível assistir cortes com os momentos mais comentados.

