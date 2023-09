A Fazenda 2023: Peões participam da Prova de Fogo e dinâmica da discórdia

Ontem (25/9) foi transmitida a primeira Prova de Fogo de A Fazenda 15. A ação foi patrocinada pelo streaming Disney+ e baseada na série “Loki”. Ainda, os peões participaram da dinâmica da discórdia, onde escolheram “o herói” e “o vilão” da edição.

Confira o que rolou em A Fazenda ontem:



A Fazenda 15: Tonzão vence a primeira Prova de Fogo

Os peões foram divididos em dois grupos para participarem da prova de fogo, escolhidos por meio de um sorteio. Eles tiveram que escolher baús com bolinhas coloridas. As amarelas davam credenciais para a prova, já as brancas definiram quem seriam os “sabotadores”.

Assim, Cézar Black, Tonzão e Jaquelline pegaram as bolinhas brancas enquanto Lily, André e Rachel foram os “sabotadores”.