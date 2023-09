Gretchen declara torcida em Rachel Sheherazade: ‘Ganhadora’

O vídeo do momento viralizou nas redes sociais e Gretchen aproveitou para revelar para quem está torcendo na edição de 2023 do programa da Record. “Maravilhosa, por mim, é a ganhadora”, disse.

Na noite de domingo, 24, Rachel e Jenny discutiram durante uma dinâmica do reality. Na ocasião, a jornalista conversava com os outros participantes quando foi interrompida pela influencer. Irritada, Rachel mandou Jenny calar a boca : “Cala a boca que eu tô falando, tenha respeito”.

Em resposta a um outro comentário no X, antigo Twitter, a artista explicou o motivo de torcer por Rachel: “Para ganhar reality não precisa fazer barraco nem ficar gritando. Pode perceber. Sempre ganha quem não grita. Fica a dica”.



Rachel Sheherazade diz que Bolsonaro ligava para reclamar de matérias

A jornalista Rachel Sheherazade revelou no sábado, 23, aos colegas de confinamento de “A Fazenda” que o ex-presidente Jair Bolsonaro costumava ligar para o SBT para reclamar de reportagens.

"O presidente da República liga para o jornal reclamando. O secretário de comunicação do Governo passado ligava para a emissora para dizer o que iria ou não ao ar. Mas a gente vive com a corda no pescoço, né?", disse em conversa com o ator André Gonçalves.

Os citados na conversa são o antigo coordenador da Secom, Fabio Wajngarten, e Fábio Faria, genro de Silvio Santos e ex-ministro das Comunicações de Bolsonaro.

