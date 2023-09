Enquete A Fazenda 2023: quem deve ganhar o reality?

Com a chegada dos quatro participantes escolhidos pelo público, os 22 nomes da sede disputam o prêmio em A Fazenda; vote na enquete em quem pode ganhar

A presença dos paioleiros escolhidos pelo público na quinta-feira, 21, define os 22 participantes oficiais de “A Fazenda 15”. Na sede em Itapecerica da Serra (SP), os peões disputarão pela chance de alcançar o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão.

A competição é apresentada por Adriane Galisteu e inclui dinâmicas como a Prova do Fazendeiro, que estreou com a vitória de Yuri Meirelles. O modelo foi o primeiro Fazendeiro da 15ª edição do programa e recebeu R$ 5 mil.

