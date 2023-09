Netflix, Disney+ e Star+: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Sex Education - Temporada 4" e "Perdida", confira as opções!

Netflix



Graças à mãe terapeuta, Otis sabe tudo de sexo. Para aproveitar isso, a rebelde Maeve propõe abrir uma clínica de terapia sexual na escola.



Disney+



Determinada e segura de si, Sofia vive na metrópole movimentada do Rio de Janeiro. Ela tem pavor da palavra casamento. Nunca conseguiu se conectar com alguém na vida, apenas com os romances que lê desde sempre. Isso até que um dia compra um celular misterioso que a leva para o século dezenove, no Brasil. Perdida no século, sem saber como e quando voltar para o ano de 2022, ela acaba sendo acolhida pela família Clarke, dona de uma linda e grande propriedade. Com ajuda do lindo e prestativo lorde Ian Clarke, Sofia tenta achar alguma maneira de voltar para sua casa - mas sem antes passar por vários perrengues, como o banheiro da época. Em meio às suas buscas, o que Sofia não esperava era que encontraria seu conto de fadas em um século que não é seu.