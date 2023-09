A Fazenda 15: Yuri Meirelles vence a primeira Prova do Fazendeiro

Yuri é o primeiro fazendeiro de A Fazenda 15. Crédito: Reprodução/Uol

No segundo episódio da 15ª edição de A Fazenda, os peões disputaram a primeira Prova do Fazendeiro e discutiram sobre as alianças que estão sendo formadas. No Paiol, a noite foi tensa com a briga de Shay e Lumena. Confira tudo que rolou no episódio: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Fazenda 15: Moradores do paiol revelam quem gostariam de ver indo para a sede

Sendo assistidos pelos participantes que estão na sede, os peões do paiol tiveram de falar quem levariam e quem não levariam para a sede.

Entre os confinados que os paioleiros levariam, o mais citado foi Cezar Black. Já Erick foi o mais citado entre os que não seriam levados. A Fazenda 15: Peões disputam a primeira Prova do Fazendeiro desta edição A Prova do Fazendeiro foi disputada por 5 participantes que estão na sede: WL Guimarães, Cariúcha, Márcia Fu, Radamés Furlan e Yuri Meirelles. O desafio foi baseado no futebol. Os peões tinham que chutar a bola no gol para multiplicar os pontos e quanto mais longe o chute, mais pontos eles ganhavam. Quem obtiver mais pontos, é o novo fazendeiro. Os 12 peões que não iriam participar votaram para vetar alguém da prova. O mais votado foi Henrique Martins. Márcia Fu e Radamés não fizeram nenhum ponto na prova. Cariúcha conquistou 20 pontos. E a disputa ficou acirrada entre WL Guimarães e Yuri Meirelles. Yuri chegou aos 130 pontos e venceu a prova, se tornando o primeiro fazendeiro de A Fazenda 15.

A Fazenda 2023: quando acaba o reality? VEJA A Fazenda 15: No paiol, Shayan faz acusações contra Lumena

Confinados no paiol, Shayan e Lumena se desentenderam na noite de ontem (20/9). O empresário acusou Lumena de “combinar jogo” com WL Guimarães antes do começo do reality.