Enquete A Fazenda 2023: veja votação do Paiol atualizada hoje, 21

Saiba quem pode ser selecionado no Paiol para entrar oficialmente A Fazenda; veja resultado parcial da votação atualizada da enquete de hoje (21/09)

Confira a enquete parcial do Paiol para saber quem pode entrar em Itapecerica da Serra, espaço oficial de “A Fazenda 15”.

O processo de votação acontece por meio do portal R7, sem necessidade de registro prévio. Os usuários devem apenas confirmar a sua escolha para votar quantas vezes quiserem.

Na 15ª edição de “ A Fazenda ”, os 10 integrantes do Paiol foram apresentados ao público na pré-estreia de segunda-feira, 18. Agora, o público deve escolher quatro paioleiros, dois homens e duas mulheres, para integrarem a sede do reality nesta quinta-feira, 21.

Enquete A Fazenda 2023: votação atualizada do Paiol

A enquete produzida pelo O POVO indica as peoas Alicia X (44,75%) e Nadja Pessoa (10,89%) como as duas mulheres mais votadas para entrarem na sede do reality show. Entre os homens, a porcentagem fica para Shayan (13,23%) e Cezar Black (12,06%).

Em último lugar na escolha masculina, Igor Freitas e JP Venâncios estão empatados com 2,72%. No lado feminino, Lumena Aleluia e Sol do Deboche também apresentam a mesma quantidade de votos, 2,33%.

Enquete Paiol A Fazenda 2023: quem deve entrar no reality? VOTE

Enquete A Fazenda 2023: como votar no R7?

O processo de votação acontece no portal da emissora Record, responsável por “A Fazenda 15”. Pelo endereço afazenda.r7.com/a-fazenda-15/votacao, é possível escolher entre as cinco mulheres e os cincos homens do Paiol.

Não é preciso se registrar no site da emissora. Os usuários devem apenas confirmar a escolha e votar quantas vezes quiserem.

Enquete A Fazenda 2023: quem está no Paiol?