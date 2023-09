Enquete Paiol A Fazenda 2023: quem deve entrar no reality? Vote

Com 10 integrantes do Paiol anunciados na segunda, 18, o público deve escolher as quatro vagas para A Fazenda 15; vote na enquete em quem deve entrar

O processo consiste na escolha de dois homens e duas mulheres do Paiol para entrarem em Itapecerica da Serra — ao todo, o reality terá 22 participantes. O resultado será compartilhado com os telespectadores na quinta-feira, 21.

Enquete Paiol A Fazenda 2023: quem merece entrar? Vote

O POVO apresenta a sua própria enquete, sem impacto no resultado oficial do programa, para que o público apresente as suas preferências entre os integrantes do Paiol.

Enquete Paiol A Fazenda 2023: como votar no R7?

O processo de votação acontece no portal da emissora Record, responsável por “A Fazenda 15”. Pelo endereço afazenda.r7.com/a-fazenda-15/votacao, é possível escolher entre as cinco mulheres e os cincos homens do Paiol.

Não é preciso se registrar no site da emissora. Os usuários devem apenas confirmar a escolha e votar quantas vezes quiserem.