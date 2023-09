Igor Freitas em A Fazenda 2023: saiba quem é o participante

Ele é experiente em reality show e sua família está presente em várias áreas do esporte; conheça Igor Freitas, participante do Paiol de A Fazenda 2023

No Paiol, junto com outros nove participantes, Igor irá lutar por uma vaga no elenco principal da 15ª edição da Fazenda. O anúncio de quais participantes ficaram entre os mais votados será na próxima quinta-feira, 21.

Na noite de segunda-feira, 18, durante a pré-estreia da Fazenda, foram anunciados os participantes do Paiol de A Fazenda 2023 . O influenciador Igor Freitas é experiente na questão de reality show. Ele participou dos reality shows “Are You the One? Brasil”, “Super Shore” e “De Férias com Ex”.

Igor Freitas em A Fazenda 2023: participações em reality shows

Seu primeiro reality show foi no "Are You the One? Brasil", durante a primeira temporada do programa em 2015. O par de Igor ao final do programa foi Luiza Aragão.

Logo após, Igor participou de uma produção espanhola, o "Super Shore", na qual o carioca esteve durante as três temporadas do programa. O influencer foi o único brasileiro a participar desse reality.

Por último, ele participou da terceira edição do "De Férias com o Ex", que foi gravado em Ilhéus, na Bahia, e foi ao ar em 2018. Durante o programa, Igor conheceu Fernanda Mincarone, com quem se relacionou de 2018 até 2022.

Igor Freitas em A Fazenda 2023: família com história no esporte



Igor não é o único membro da família Freitas a ter destaque nacional. Seu tio-avô é Heleno de Freitas, centroavante que passou pelo Botafogo e seleção brasileira. Heleno teve sua história contada no filme “Heleno - o príncipe maldito”.

Além de Heleno, Igo tem outros familiares notáveis no esporte nacional: sua tia Herilene Freitas foi campeã mundial de maratona aquática, sua madrinha Helenize Freitas é ex-capitã da seleção brasileira de vôlei, por último, Bebeto de Freitas dirigiu a seleção brasileira de vôlei e foi presidente do Botafogo.