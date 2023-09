Erick Ricarte em A Fazenda 2023: quem é o ex-A Grande Conquista

Enquete Paiol A Fazenda 2023: quem deve entrar no reality? VOTE

Erick Ricarte em A Fazenda 2023: promessa de “soltar o verbo”

Em confinamento com os paioleiros, Erick Ricarte prometeu “soltar o verbo” caso seja um dos escolhidos para o elenco de “A Fazenda” e não goste de alguma tarefa na sede. “Aqui é só a faísca, quando subir, é fogo no feno”, revelou a Shayan, antigo peão do reality.

O jornalista também questionou se os outros “xingam o povo” e depois “ficam com raiva ou esquecem”. "Eu brigo com as pessoas e, depois, eu fico com raiva", respondeu em seguida.

Erick Ricarte em A Fazenda 2023: hábito entre quatro paredes

Ainda no Paiol, Erick já afirmou que gosta de filmar as suas relações sexuais — “Tenho vídeos que dá para fazer um OnlyFans”, diz. Entre os comentários, Nadja Pessoa chegou a perguntar se o paioleiro estava louco: “Você sabe que isso é perigoso, né? Você é doido?”.

Erick Ricarte em A Fazenda 2023: acompanhe o peão

O público será responsável pela escolha de quatro paioleiros, dois homens e duas mulheres, para integrarem a sede de “A Fazenda 15” em Itapecerica da Serra. O resultado será divulgado na quinta-feira, 21.

Para conferir Erick Ricarte na programação, assista ao programa “A Fazenda 15” na emissora Record, às 22h30min (horário de Brasília).