JP Venâncios em A Fazenda 2023: quem é o comediante e influencer

O participante disputa no Paiol a chance de entrar na sede oficial do reality A Fazenda 2023; saiba quem é o humorista JP Venâncios

O Paiol da 15ª edição de “A Fazenda” foi apresentado ao público na pré-estreia de segunda-feira, 18. Entre os 10 integrantes, o comediante e influenciador JP Venâncios foi um dos escolhidos para disputar um espaço na sede de Itapecerica da Serra.

Reunindo mais de 3 milhões de seguidores na plataforma Kwai e 2,8 milhões no TikTok, o paraibano, natural de São José de Piranhas, é intitulado em suas redes sociais como “catito”. A expressão, usada para indicar um roedor, é símbolo de sua equipe (#TeamCatito).

O conteúdo de JP Venâncios inclui interações com a sua família e vídeos de humor, além de experiências no cenário musical, como as canções “Eu Não Posso Te Esquecer”, “Upa Cavalinho” e “Fique em Silêncio”.