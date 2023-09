Lumena em A Fazenda 2023: quem é a ex-participante do BBB

A Fazenda 15: conheça Lumena Aleluia, participante do paiol e ex-bbb Crédito: Reprodução/ RecordTV/ A Fazenda

A Fazenda 15 estreia hoje, dia 19. Além dos 18 participantes da casa, a edição contará com o paiol, em que 10 famosos vão disputar quatro vagas para entrar oficialmente no reality show rural. Uma das participantes do paiol já é um nome conhecido pelos internautas que assistiram a edição de outro reality show em 2021, o Big Brother Brasil (BBB). Trata-se da psicóloga Lumena Aleluia, que fez parte do grupo pipoca da 21° temporada e se destacou de uma maneira negativa pelos os seus discursos na casa mais vigiada do País. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine CLIQUE AQUI para seguir o canal do O POVO sobre famosos, TV e realities no WhatsApp

A jovem de 32 anos também participou do “De férias com o ex” da MTV, no ano de 2022. Lumena afirma que está no melhor momento de sua vida e que quem está em casa vai conhecer uma nova pessoa, totalmente diferente do que as pessoas viram em outros realities.

Lumena em A Fazenda 15: trajetória da participante do paiol Lumena de Aleluia dos Santos nasceu e cresceu em Salvador, na Bahia, no ano de 1991. Quando criança, fez aula de ballet, natação e inglês, e se tornou fluente na língua. A jovem é formada em psicologia e tem mestrado na área. Com apenas 21 anos de idade, se mudou para o Rio de Janeiro para estagiar. Lumena trabalhou no SUS e lá teve contato com mulheres que passaram por violência doméstica, além de refugiadas. Atualmente, Aleluia é DJ e já participou de alguns stand-ups fazendo humor. A Fazenda 2023: quanto ganha o campeão? VEJA premiação

Lumena em A Fazenda 15: cancelamento no BBB

A psicóloga teve uma participação polêmica na casa mais vigiada do Brasil e foi a quinta eliminada na sua edição. Aleluia teve discursos e posicionamentos que foram considerados extremistas e agressivos pelos internautas.

Além disso, as suas alianças dentro da casa eram com pessoas que também não agradavam o público. Uma delas era a cantora Karol Conka, que foi uma das participantes que saiu com maior índice de rejeição do BBB, com cerca de 99,17%. Lumena Aleluia foi fortemente cancelada na época do reality e muitas pessoas ironizavam suas falas na internet, como a palavra "ressignificar".

A Fazenda 2023: o que mudou na 15ª edição? ENTENDA dinâmica Em um vídeo postado no YouTube em 2021, Aleluia relata que teve fortes crises de ansiedade, pânico e até episódios de esquecimento, mas que depois de um tempo refletindo, ressignificou sua experiência.

"A internet não precisa ser espaço de críticas odiosas, mas de críticas construtivas, que é de fato o que tenho priorizado na minha história de vida" relatou a jovem na época.