Nadja Pessoa em A Fazenda: quem é participante que já foi expulsa

Durante a pré-estreia de A Fazenda 2023, foram anunciados os participantes do Paiol. Nadja Pessoa foi a primeira a entrar na casa dos participantes que irão disputar quatro vagas no elenco final do programa.

É a segunda aparição de Nadja Pessoa em A Fazenda. Sua primeira edição foi em 2018, quando a peoa acabou sendo expulsa da casa após agredir Caique Aguiar. Logo após a expulsão, Nadja ganhou um programa na Record, o "Tudo ou Nadja".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em busca da aprovação do público, Nadja irá disputar com outros nove participantes quatro vagas no elenco principal do programa. A votação do Paiol está aberta ao público até a próxima quinta-feira, 21, quando os quatro mais votados irão entrar no elenco fixo do programa.