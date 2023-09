Whendy Tavares em A Fazenda 2023: saiba quem é a ex-panicat

Na noite desta segunda-feira, 19, aconteceu a pré-estreia da 15ª edição de A Fazenda. Adriane Galisteu, além de introduzir a chegada dos peões na sede, apresentou também os dez nomes que completam a lista do Paiol.

A dinâmica do Paiol conta com a chegada de quatro participantes à sede, dois homens e duas mulheres, que serão escolhidos pelo público. Após a exibição do programa na TV aberta, ambos ambientes do reality passaram a noite de pré-estreia com o clima de “fogo no feno”.

Enquete Paiol A Fazenda 2023: quem deve entrar no reality? VOTE