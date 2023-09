Sol do Deboche em A Fazenda 2023: saiba quem é a influencer

Em vídeos promovidos pelo Kwai, Sol do Deboche compartilha conteúdo humorístico na plataforma e chega ao Paiol para disputar o seu lugar em A Fazenda

A pré-estreia de “A Fazenda 15” na segunda-feira, 18, rendeu ao público a informação dos participantes selecionados para o Paiol. Entre os 10 homens e mulheres, está a influenciadora Sol do Deboche, que acumula mais de 1 milhão de seguidores no TikTok.

Natural de Magé, no Rio de Janeiro, a criadora de conteúdo faz sucesso nas plataformas digitais de vídeos curtos ao publicar gravações humorísticas e manter um tom irônico. No Kwai, patrocinador do reality show, a ‘paioleira’ chega a 41,5 milhões de curtidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Sou mulher preta, guerreira, trabalhadora, mãe… mas não deixo o meu deboche!”, descreve Sol em seu perfil no aplicativo.