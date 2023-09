Shayan Haghbin em A Fazenda: quem é participante que já foi expulso

Neste ano, Shayan foi cotado para participar da dinâmica do Paiol, no qual dez integrantes lutam por um lugar nas quatro vagas disponíveis para ir à sede de A Fazenda 15 . As vagas, que serão preenchidas a partir dos critérios e da votação do público, pedem mediação e conhecimento acerca dos “paiolers”.

De nacionalidade iraniana, Shayan ganhou reconhecimento no Brasil após participar da primeira temporada de “Casamento às Cegas”, reality da plataforma Netflix, no qual causou polêmicas e conflitos.

A Fazenda 2023: as polêmicas de Shayan em Casamento às Cegas



No reality do serviço de streaming, Shayan foi do céu ao inferno. Ele começou como um dos favoritos por sua relação com a modelo Ana Prado, porém, sofreu rejeição logo após ser acusado de impor costumes iranianos à sua ex-noiva.

Uma das situações que mais chamou atenção foi quando Shayan afirmou que "a esposa precisa cuidar do marido como se fosse mãe dele", sendo logo acusado de machismo.



No último episódio do reality, Shayan ficou no altar esperando por Ana, que o abandonou após explicar que suas ideias não “batiam”.

Ana, no Instagram, acusou o iraniano de encenar um "personagem" durante o programa por mudar drasticamente quando não havia câmeras, além de afirmar que sua filha não se sentia confortável ao redor do ex-peão-atual-Paiol.

A Fazenda 2023: por que Shayan foi expulso da última edição?



Após voltar da roça, Shayan e Tiago Ramos, ex-padrasto de Neymar, trocaram agressões. Tiago cuspiu na cara do rival e ameaçou bater nele com uma garrafa de metal, ao que o ex-Casamento às Cegas respondeu com uma cotovelada.