A Fazenda: Nego do Borel chama Liziane de coringa e equipe da peoa rebate

O participante de A Fazenda 2021, Nego do Borel, fez uma imitação de Liziane Gutierrez de forma pejorativa, chamando-a de "coringa". Na tarde desta terça, 21, o artista fez caretas para tentar se assimilar ao rosto da peoa, que passou por procedimentos estéticos. Em publicação no Instagram, a equipe da influencer repudiou a ação de Borel.

"Pregam tanto amor ao próximo, pedem respeito e esquecem que estão sendo vigiados em rede nacional. Nego do Borel debochando da aparência de uma peoa com traumas, medos e que já falou que não escolheu estar passando por isso", justificou a assessoria de Liziane via publicação. "Chamar alguém de Coringa e rir por algo que machuca, que foi um erro médico? Isso é podre demais".

A equipe responsável por trazer atualizações da peoa em suas redes sociais fincou uma postura de repúdio aos comentários de Nego do Borel, justificando que isso não deveria vir "de um cantor que possui influência sobre o público. "Estamos contigo e desejando muita força, Liziane!", finalizou a postagem.

A assessoria de imprensa de Liziane informou ao UOL que a equipe jurídica da artista foi acionada e pretende iniciar um processo contra o Borel na esfera cível. A modelo vem sendo alvo de ataques pela sua aparência desde que entrou no reality e não é a primeira vez que a equipe de Gutierrez publica nas redes sociais notas de repúdio contra as diversas declarações.

Na tarde desta terça, 21 de setembro (21/09), o cantor fez uma espécie de paródia de Gutierrez durante a última festa na sexta-feira para Erika Schneider. Após beber na festa, a influencer acusou Nego do Borel de estar "fazendo VT" com Tati Quebra Barraco na primeira festa do programa.

"Ela chegou pra mim e falou 'Nego, porr* cara, você quer fazer VT com a Tati, cumpade'. E eu falei 'o que é isso?' e eu falei 'porr*, tá parecendo o coringa", imitou o artista, indiciado por violência doméstica, à ex-bailarina do Domingão do Faustão.

No programa desta terça-feira, 21 de setembro (21/09), A Fazenda 13 terá a formação de sua primeira roça da edição. Gui Araújo, o primeiro fazendeiro da edição de 2021 do reality rural poderá indicar diretamente algum participante para a berlinda. A primeira Prova do Fogo, que consagrou Bil Araújo como o vencedor, garante que o ex-BBB possa interferir no resultado da próxima roça. Os burburinhos entre os peões e peoas são que Solange Gomes e Nego do Borel estarão entre as indicações da casa.

