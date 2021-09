Os três participantes formaram a primeira roça do reality rural A Fazenda 2021 após a vitória da peoa Erika Schneider na Prova do Fazendeiro. Vote na enquete e escolha que participante deve sair no programa. Nego do Borel, Liziane ou Solange?

Em A Fazenda 2021, a peoa Erika Schneider ganhou o segundo chapéu da edição do reality rural da TV Record. Com isso, a participante escapa da roça e a primeira berlinda do programa fica entre três participantes: Nego do Borel, Solange e Liziane.

Vote na enquete e escolha quem deve sair do reality show A Fazenda 2021

Enquete Roça A Fazenda: Nego do Borel, Solange e Liziane; quem deve sair? Nego do Borel Solange Liziane

Created with





A Fazenda 2021: como foi a Prova do Fazendeiro

A segunda Prova do Fazendeiro que consagrou Erika com o chapéu foi disputada por Liziane, Solange e Erika exigiu habilidade e resistência das participantes. Ganhava a prova quem preenchesse primeiro o painel com a palavra "FAZENDEIRO" com areia enquanto uma bolinha descesse por uma estrutura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Solange chegou a perder a bolinha por duas vezes, o que atrasou seu desempenho no decorrer da prova e, consequentemente, a garantiu na primeira berlinda da edição. A disputa ficou entre Liziane e Erika, com a ex-bailarina do Faustão sendo a vitoriosa até o momento. Galisteu chegou a chamar a atenção de Liz, informando que a letra "I" da participante faltava areia. Erika também foi alertada a preencher a letra "Z" de seu painel.

A peoa chegou a bater o sino e comemorar, mas Galisteu alertou que a produção de prova percebeu erros. Mesmo assim, o resultado foi reavaliado e foi considerado válido, garantindo o chapéu para a participante.

A Fazenda 2021: como foi a formação da Roça

A votação iniciou pelo participante Bil Araújo que venceu a prova de fogo e ganhou dois poderes, o vermelho e o amarelo. Podendo ficar apenas um, o ex-BBB optou pela chama amarela e teve que escolher entre uma imunidade, ou R$ 10 mil - ele ficou com o dinheiro. O poder da chama vermelha foi repassado para o Victor, que pode alterar dois participantes da baia - ele tirou Dayane e Liziane e colocou Solange e Nego do Borel.

Em seguida, o fazendeiro da semana, Gui Araújo, indicou o Nego do Borel direto à roça. "A minha decisão de hoje é totalmente baseada nos acontecimentos da casa", afirmou. Nego não demonstrou surpresa. "Eu esperava desde o primeiro dia que ele pegou o chapéu do fazendeiro", declarou.

Gui Araújo não foi o único peão imune na votação. Aline Mineiro ganhou uma imunidade na primeira dinâmica da temporada, e Sthe, vencedora do paiol, recebeu o mesmo privilégio. Porém, todos puderam votar.

Sobre o assunto A Fazenda 2021: Bil vence 1ª Prova de Fogo e ganha poder; saiba qual é

A Fazenda 13: após confusão na Baia, Nego do Borel pede desculpas a Dynho

"Pior do que a Karol Conká eu não estou", avalia Nego do Borel em A Fazenda

A Fazenda: Nego do Borel chama Liziane de coringa e equipe da peoa rebate

Durante a votação ocorreu um empate - Liziane Gutierrez e Dayane Melo receberam 4 votos cada. O fazendeiro da semana, Gui Araujo, teve que desempata, ele então salvou a Dayane, e colocou Liziane na roça. A modelo, por sua vez, puxou Solange da baia direto para o banco da roça.

Sendo a terceira participante a ocupar uma vaga na roça, Solange iniciou o resta um. Na dinamica, Erikasobrou e ocupou o quarto e último lugar da roça. Automaticamente, Nego do Borel, Liziane, Solange e Erika formaram a primeira roça do reality rural A Fazenda 2021.

Tags