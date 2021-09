A Fazenda 2021: Medrado tocou o sino? Entenda o que aconteceu

Participante do reality show rural da TV Record passou por estresse na formação da roça e no decorrer do dia de hoje, 22, com os colegas da casa. Medrado tocou o sino duas vezes em um dia

A participante Medrado de A Fazenda 2021 deu um susto na casa durante esta quarta-feira, 22. A peoa vem passando por grandes estresses na primeira semana do reality rural da TV Record e brigas durante a formação da primeira Roça da edição intensificaram o sentimento de desistência da cantora. A equipe da funkeira chegou a pedir orações aos fãs pelas redes sociais.

Medrado foi chamada de "falsa, mentirosa, arrogante e soberba" por Rico Melquiades durante a formação da berlinda na noite de ontem, 21, após ter recebido um voto da cantora. A primeira roça da edição foi formada entre Nego do Borel, Erika Schneider, Solange Gomes e Liziane Gutierrez.

>> Enquete A Fazenda 2021: quem deve ganhar o reality rural? Vote

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em conversa com Aline, Medrado manifestou seu desejo de sair do reality após o funkeiro MC Gui afirmar que se Medrado não se afastasse de Dayane, se afastaria dela. "Minha cabeça já tá cheia de coisa. Eu não vou ficar aqui pra eu, mais ainda, ser interpretada mal e f*der com a vida dos meus filhos", desabafou a cantora, com receio de estar sendo vista como falsa pelo público do programa. Mesmo com a namorada de Léo Lins sugerindo que a artista conversasse com os outros colegas da casa, Medrado bateu o pé. "Eu não consigo mais, eu só quero ir embora. Eu não tô bem psicologicamente. Eu não tô brincando", afirmou.

Após a conversa com Aline, Medrado falava com o fazendeiro da semana Gui Araújo sobre o trato dos cavalos. Enquanto conversava com o ex-affair de Anitta, a cantora pegou o manual afirmando querer "ler um negócio". Logo após perguntou para o colega de confinamento onde era a oficina. De lá, um barulho de sino foi ouvido - o primeiro do dia pela peoa. A câmera do PlayPlus, streaming da Record, chegou a ser cortada e, até agora, não se sabe o motivo da participante ter tocado o sino.

Sobre o assunto A Fazenda 2021: Bil vence 1ª Prova de Fogo e ganha poder; saiba qual é

A Fazenda 13: após confusão na Baia, Nego do Borel pede desculpas a Dynho

"Pior do que a Karol Conká eu não estou", avalia Nego do Borel em A Fazenda

A Fazenda: Nego do Borel chama Liziane de coringa e equipe da peoa rebate

Logo depois, Medrado foi vista no sofá da sede. Após voltar pra casa, ela desabafou com Tiago Piquilo e definiu como "complicado" estar no reality show, novamente referindo-se às aparências que o público pode ter da peoa. Victor Pecoraro apareceu no sofá e a artista falou sobre a conversa que teve com MC Gui na tarde desta quarta e compartilhou estar se sentindo pressionada com o que o funkeiro falou. "Eu quero fazer tudo do jeito que eu achar que tenho que fazer porque aí eu vou sair por uma coisa minha", fincou.

Daí veio a noite e Medrado foi vista tocando, pela segunda vez, o sino da oficina de A Fazenda 13. A peoa precisou ser amparada por Aline Mineiro e Dayane Mello, que tentaram impedir, sem sucesso, o ato da amiga. Em seguida, o sinal da câmera foi cortado na plataforma PlayPlus. Rico Melquiades chegou a alertar na cozinha que a participante havia tocado o sino, mas o áudio da cãmera que registrava o momento foi cortado. A medida de silenciamento seguiu em outra câmera, que mostrava Marina, Valentina, Rico e Victor junto com Medrado.

Medrado saiu de A Fazenda 13?

Enquanto Medrado chorava no quarto e era aconselhada por Rico, Erika e Mileide, a produção do reality rural chamou a peoa para a dispensa. Porém, após atendimento com um psicólogo, a funkeira afirmou em conversa com os colegas que não saiu de A Fazenda 2021 e que continua no jogo.

A Fazenda 13 hoje, 22: o que vai acontecer no programa?

No programa desta quarta-feira, 22 de setembro (22/09), A Fazenda 13 terá a segunda prova do fazendeiro da edição. Gui Araújo, o primeiro fazendeiro da edição de 2021 do reality rural, deixará o chapéu para uma mulher: a segunda líder da casa será definida em prova especial entre Erika Schneider, Solange Gomes e Liziane Gutierrez. A nova temporada de A Fazenda será exibida ao vivo de segunda a sábado às 22 horas e 30 minutos, e aos domingos a partir das 23 horas e 15 minutos, na Record TV.

Tags