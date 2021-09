Medrado saiu da A Fazenda 2021, diz Léo Dias; produção não confirma

Segundo o colunista, a cantora desistiu da A Fazenda 2021 após aparentemente tocar o sino pela 3ª vez em dois dias. Medrado se envolveu em brigas com Rico na formação da Roça e também com Tati Quebra Barraco hoje, quinta-feira (23/09)

Após aparentemente tocar o sino pela terceira vez em A Fazenda 2021, a participante Medrado está fora do reality rural da TV Record, segundo informou o colunista Léo Dias. Ainda de acordo com o jornalista, conhecido por antecipar informações de famosos, a cantora deixou a casa nesta quinta-feira, 23, e uma substituta já está sendo procurada pelo diretor do reality, Rodrigo Carelli. Entretanto, nem a emissora e nem o perfil oficial de Medrado comentou a informação. Votação da primeira Roça do programa segue entre Nego do Borel, Solange Gomes e Liziane Gutierrez. Vote em quem deve sair do reality.

Ainda segundo Léo Dias, nos bastidores percorrem os rumores de que a ex-participante do De Férias com o EX, Lary Bottino, e Faby Monarca são duas das substitutas cotadas para ocupar o lugar da peoa. Ela tocou o sino duas vezes na última quarta-feira, 22, após brigas com Rico Melquiades durante a formação da roça. A rapper foi chamada de "falsa, mentirosa, arrogante e soberba" pelo ex-participante do De Férias com o EX durante a formação da primeira roça do programa na terça-feira, 21, após ter recebido um voto da cantora. Estresses com MC Gui também foram gatilho para Medrado na primeira semana do jogo. Hoje, Tati entrou em atrito com a artista.

A funkeira procurou a ex-participante do Power Couple para entender um momento em que achou que Medrado estava falando dela. "Eu estava vindo do fumódromo, você estava conversando e quando eu vi, você fez 'shh'", apontou Tati. Medrado garantiu que o barulho não era para ela. "Se você tiver algum problema comigo, pode falar pra mim. Espero que esteja zerado porque nunca que eu ia falar 'shh' pra você", comentou a peoa, no que Tati respondeu: "Ah, tá bom, valeu". Caso a saída de Medrado seja realmente confirmada pela produção do programa ou pela sua equipe, a cantora deixa a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Medrado saiu de A Fazenda: quem é Lary Bottino?

Influencer digital, Laryssa Bottino chamou a atenção do público geral ao surgir como assistente de palco do programa Anitta Dentro da Casinha, no Multishow. Ambas viraram amigas devido ao mesmo nome e passaram a quarentena juntas na mansão da artista. Entretanto, posteriormente romperam a amizade com muitas farpas nas redes sociais. Lary Bottino também já participou de duas temporadas do De Férias com o EX, reality da MTV.

À época, a influencer de 22 anos comentou sobre a amizade de Anitta com os influenciadores Lucas Guedez e Rafa Uccman. "Acho que eles têm que aproveitar antes dela renovar o ciclo, antes da próxima estação do ano ou cidade nova", respondeu Lary em seus stories. A cantora não deixou barato a situação e acusou a ex-amiga de ser interesseira. "Se a pessoa é compatível com o tipo de caráter que eu gosto de ter ao meu lado e não muda o jeito de ser conforme vai crescendo na vida, eu mantenho por perto como as dezenas de amigos famosos e anônimos que eu tenho há mais de 10 anos e nunca nos abandonamos….Caso contrário, eu realmente não tenho necessidade nenhuma mesmo de manter na minha vida só pro povo da Internet achar que eu sou amiga de todo mundo. Gostou, tá gostado. Não gostou? É só não se aproximar quando estiver precisando".

Ela então respondeu e relembrou a cantora que esteve com ela durante sua internação por trombose. "Exatamente do seu jeitinho de ter por perto pessoas que fazer tudo por você, como eu fiz e não preciso citar 1% e se desfazer quando você bem entender, como você faz com metade deles. Nenhum deles esteve, por exemplo, quando você estava internada com trombose e só eu estive ali. Quando, por exemplo, engoli diversos reflexos da sua personalidade e seu jeitinho e nunca deixei de estar ali. E graças a Deus não me aproximei precisando de nada, nunca precisei e continuo não precisando! Só gratidão”, finalizou.

Medrado saiu de A Fazenda: quem é Faby Monarca?

A atriz e modelo já participou de reality shows de casal como o Troca de Esposas e o Power Couple Brasil. Este último com o então marido Enrico Mansur, de quem se separou em outubro de 2019. Ela ganhou fama nacional durante seu casamento com Marcos Oliver, que teve fim em 2015. Segundo ela, a falta de dedicação por parte do ex foi motivo principal do término. Ela foi a primeira eliminada do Power Couple de 2019. O romance com Enrico também terminou meses após o programa.

