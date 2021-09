A Fazenda 13: após confusão na Baia, Nego do Borel pede desculpas a Dynho

Briga aconteceu na primeira festa da 13ª edição do reality, no qual Dynho se irritou com barulhos feitos pelo participante. Funkeiros se abraçaram no final da conversa

O cantor Nego do Borel novamente pediu desculpas a Dynho Alves na tarde da segunda-feira, 20, em A Fazenda 2021. Os dois brigaram na Baia após a festa da sexta-feira, depois que o artista gritou após pedidos de silêncio e após jogar um balde na porta do recinto. O participante já tinha pedido desculpas anteriormente ao esposo de MC Mirella durante o Jogo da Discórdia do último domingo, 19.

Nego tentou fazer as pazes com o artista e ressaltou que está tentando se redimir de seus erros. "Falei umas coisas que não são maneiras, porque eu respeito tua história pra caralh*", disse ao Dynho. "9 milhões, 10 milhões de seguidores, tá ligado? É questão que eu tô no bagulho há anos, no funk independente, e você, sei lá, é conhecido e tem uma história. E eu chegar assim para você? Eu tenho que ser sincero".

Ainda, Borel ressaltou que a junção da bebida com o sentimento de estar longe de casa foram gatilhos para a briga. Durante toda a conversa, Dynho Alves apenas concordou com Borel. "Mas eu também não posso colocar a culpa nisso. Tenho que colocar a culpa em mim também, porque eu vou uma pessoa explosiva, tá ligado?".

No final, os dois se reconciliaram com um abraço. "Que Deus abençoe muito você. Você tem uma história do caramba, eu tenho certeza que as pessoas podem te conhecer muito mais ainda", conversou o funkeiro.

A Fazenda 13: entenda briga da Baia entre Dynho e Nego do Borel

Após o fim da festa no qual Sthe, a 21ª confirmada do reality, apareceu para os seus colegas de casa, Nego do Borel estava conversando com Dayane Mello. Os dois estão na Baia desta semana, após escolha da casa.

Entretanto, o cantor se desentendeu com Mussunzinho, que também está na Baia e pediu silencio aos colegas do recinto. Borel não gostou nada do que ouviu e a partir daí a confusão começou. Após ir de encontro ao ator, Nego decidiu sair do local, mas encontrou a porta trancada. O cantor, então, começou a dar chutes na porta e arremessou um balde em direção a saída da Baia.

Dayane e Victor não gostaram nada da atitude do cantor, indiciado por violência doméstica pela ex-namorada. Mussunzinho também tentou acalmar Nego, mas sem sucesso. Momentos depois, Dynho se levantou, revoltado com a situação casuada por Borel, e também foi de encontro ao funkeiro: "Tá achando que tá falando com quem aqui, maluco?", disparou o ex-Power Couple.

Victor e Mussunzinho precisaram segurar o peão para não acontecer agressões - ação que causa expulsão no reality rural da TV Record. Nego, então, se fez como se nada tivesse acontecido. "Quer brigar comigo à toa?", tentou justificar o peão. A produção, então, liberou a saída dos peões da Baia. Solange Gomes também se mostrou incomodada com as atitudes de Nego, que ainda tentou conversar com Dynho. Mas sem sucesso até então.

A Fazenda 2021 hoje, 20: o que acontece no programa e horário

No programa desta segunda-feira, 20 de setembro (20/09), A Fazenda reprisará a primeira Prova do Fogo que consagrou Bil Araújo como o vencedor. Com isso, o influencer ganha poder e pode interferir no resultado da próxima roça, que será formada amanhã, 21 de setembro (21/09).

