"Pior do que a Karol Conká eu não estou", avalia Nego do Borel em A Fazenda

Após se envolver em polêmicas, o cantor refletiu sobre a visão do público em conversa com Aline Mineiro

Na primeira semana de "A Fazenda 13", Nego do Borel tem se envolvido em várias polêmicas. Processos na justiça, briga na Baia, acusação de "falsidade" de outros peões são algumas das confusões que o cantor esteve envolvido. Em conversa com Aline Mineiro, o peão avaliou sua participação no jogo e e chegou a brincar com o cancelamento, relembrando o caso de Karol Conká no Big Brother Brasil 2021.

Devido ao passado envolvendo acusações de violência doméstica, parte dos participantes e até mesmo do público já desaprovava a participação de Nego do Borel no reality. A ex-namorada do cantor, Duda Reis, chegou a criticar a RecordTV por "dar espaço a quem não merece" e "desestimular a mulher a denunciar". Nego chegou a afirmar que não pretende falar sobre o assunto no programa. "Não quero falar sobre minha ex, está tudo nas mãos da justiça. Algumas coisas eu tenho que falar, porque fui injustiçado", declarou na coletiva de imprensa.

No entanto, o fazendeiro da semana, Gui Araújo, afirmou que o cantor o procurou um dia antes do confinamento e chegou a chamar a ex-namorada de louca. Revoltado com as atitudes de Nego diante do caso, Gui antecipou que irá indicá-lo à roça e pretende fazer um desabafo ao artista. Na dinâmica de domingo (19/09), onde os participantes escolheram um nome para ir junto até a final e outro que deveria ser eliminado na primeira semana, Nego foi bastante citado como quem deveria sair logo na primeira roça.

Os peões ficaram descontentes com a briga causada por ele na Baia, após a festa de sexta-feira (17/09). O cantor estava conversando com Dayane, mas o barulho incomodou outros peões que tentavam dormir e pediram silêncio. Nego não gostou e foi assim que a discussão começou. Ao tentar sair do local, a porta estava trancada e começou a chutá-la e chegou a jogar um balde em direção a saída. Dynho ficou revoltado com a atitude e precisou ser segurado pelos colegas para não acontecer agressões físicas.

Nesta segunda (20/09), Nego procurou alguns participantes para conversar sobre o ocorrido, como Dynho, e pediu desculpas pela confusão. O cantor afirmou que a mistura da bebida com a saudade de casa foram gatilhos para a briga, mas também disse ser uma pessoa explosiva. Nego também procurou Gui Araújo para pedir perdão e o fazendeiro afirmou que tentou não trazer "nada de fora". "Eu não compactuo com 80% das coisas que você faz, não acho ‘daora’, e por isso que acho melhor me manter afastado", declarou Gui.

Em conversa com Aline Mineiro, Nego refletiu sobre os últimos acontecimentos e chegou a relembrar a briga com Dynho, justificando que o funkeiro "foi para cima". Ao avaliar a visão do público sobre ele, Nego brincou com a eliminação de Karol Conká no Big Brother Brasil 2021, que atingiu o maior percentual de rejeição, com 99,17% dos votos. “Se eu não tiver sido cancelado mais umas 10 vezes, acho que pior do que a Karol Conká eu não estou”, debochou.

