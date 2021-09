Festa da A Fazenda: Nego do Borel chora e perde dente em ataque de fúria

Primeira festa da A Fazenda 2021 foi marcada pelo choro de participantes, queda, entrada de uma nova peoa e confusão de Nego do Borel na baia. Saiba o que aconteceu no reality hoje, 18

Na primeira festa da Fazenda 2021, que aconteceu na madrugada de hoje, sábado, 18, o participante Nego do Borel chorou, perdeu um dos dentes e protagonizou uma grande confusão quando teve um ataque de fúria após receber uma chamada da produção. Ele começou a gritar e jogar objetos na baia, acordando e assustando outros participantes.

Os peões aproveitaram a noite, que teve como tema o aplicativo TiK ToK e apresentação do cantor Kevin O Chris. A festa foi marcada pela chegada de Sthe Matos, 21º participante, escolhida, com 67,19% dos votos, por meio de uma votação do público.

Outra participante que chorou foi Liziane Gutierrez, que se isolou em um canto e caiu em lágrimas. Ela também levou uma queda e precisou ser ajudada por outros participantes do reality show. No fim da festa, Liziane precisou ser carregada pelos participantes até o quarto por estar muito bêbada. Já as peoas Aline Mineiro e Fernanda Medrado curtiram o momento e deram um beijo na pista de dança.



