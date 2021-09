A Fazenda 2021: saiba tudo sobre a estreia do reality show rural

Está chegando a estreia de "A Fazenda 13". Após a saída de Marcos Mion como apresentador do programa, Adriane Galisteu assumiu o posto e revelou em entrevista ao OtoLab as principais mudanças que o público irá sentir. Ela também já foi apresentadora da última temporada do Power Couple Brasil, entre maio e julho de 2021.

"A principal diferença é o fato de eu ser mulher. Nós não somos melhores, mas somos muito diferentes. Vou colocar o meu jeito de ver as coisas, os detalhes. Me aguardem, porque se vocês acham que o Mion gostava de fogo no feno, vocês não viram a Galisteu", alertou.

A apresentadora não deu spoilers sobre a nova temporada e até revelou que não sabe quais os nomes dos participantes, mas afirmou que o programa deve estrear entre os dias 14 a 16 de setembro. "Já estamos abrindo a porteira", brincou.

Em entrevista ao Splash recentemente, Galisteu também disse: "Mais uma vez vou encontrar o meu tom e o meu caminho. Não vou copiar o Mion, como eu não copiei o Gugu e vou me achar ali, do meu jeito, colocando o coração na frente".

Relembre a trajetória de Adriane Galisteu:

"A Fazenda 13" será o 20º programa apresentado por Adriane Galisteu. Sua carreira artística começou quando tinha apenas 11 anos, através da banda infantil Chispitas. Aos 16, Adriane tornou-se modelo e aos 22, estreou na TV como apresentadora do "Ponto G", programa sobre assuntos do universo feminino. O sucesso da produção levou Galisteu ao maior canal de jovens da época, a MTV, onde comandou o "Quiz MTV", em 1998 e 1999.

Com a chegada da RedeTV! na grade de canais abertos, em 1999, Adriane passou a apresentar o "Superpop", primeiro programa de auditório na emissora. O conteúdo era bem diferente da versão apresentada atualmente por Luciana Gimenez. Na época, a atração apostava em entrevistas e apresentações musicais e foi um dos grandes investimentos da emissora.

Mas no ano seguinte, Galisteu foi contratada pela Record para apresentar o "É Show", que ficou no ar por quatro anos. Na época, a apresentadora disse que uma de suas principais inspirações era Hebe Camargo: "Não tenho a pretensão de ser como a Hebe, mas as pessoas assistem seu programa por ela e não pelos convidados".

Em 2003, ela apresentou o especial de 50 anos da emissora, mas se despediu do canal no ano seguinte, indo para o SBT. "Charme" foi seu primeiro programa na nova firma e ficou marcado pelo bordão: "Não diga 'alô'. Diga: 'Como vai, Galisteu?". A atração ficou no ar até 2008 e durante o período em que ficou no programa, ela passou a investir na carreira de atriz, principalmente no teatro.

Com o fim do contrato, Galisteu foi para a Band. Na emissora, ficou responsável por programas como "Toda Sexta", até 2010, e o "Projeto Fashion", seu primeiro reality show. Seu último programa no canal foi "Tudo +", que, diferente de tudo que já tinha feito, trazia notícias e fofocas dos famosos ao lado de Gominho e Leo Dias.

Com a saída da Band, Adriane passou a apresentar programas na TV por assinatura. Em 2013, apresentou o "Papo de Cozinha", com o marido Alexandre Iódice, no Discovery Home & Health. Na Fox Sports, apresentou o "Boa noite, Fox" e o "Fox Emotions".

Na TV Globo, Galisteu participou da "Dança dos Famosos" do "Domingão do Faustão", em 2017, e no ano seguinte atuou na novela "O Tempo Não Para".

Em 2020, a apresentadora foi convidada para assumir o Power Couple Brasil, da RecordTV, após a morte de Gugu Liberato. Por conta da pandemia, o programa estreou apenas em 2021 e Galisteu foi aclamada pelos internautas com seu carisma e looks marcantes.

