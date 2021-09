A Fazenda 13: confira lista de participantes confirmados para reality

A nova apresentadora do reality show “A Fazenda”, Adriane Galisteu, revelou que a 13ª edição do programa não exibirá diálogos sobre política entre os participantes. A declaração foi dada durante entrevista ao programa “Morning Show”, da Jovem Pan. Segundo a artista, discussões políticas não combinam com a missão do programa, que é o entretenimento.

“Se tiver política, a gente corta, né, porque se tem uma coisa que não combina com reality show é discussão política, a gente quer discussão um com o outro. A gente quer a treta pegando fogo com o jeito de cada”, explicou. Galisteu também afirmou que “política não é entretenimento”, pois “não conta coisas divertidas, a gente não se emociona, só fica com raiva. Eu estou a fim de me divertir em cima do entretenimento”.

Sobre o assunto Campeã de 'A Fazenda 12', Jojo Todynho diz o que fará com o prêmio

A Fazenda 2021: saiba tudo sobre a estreia do reality show rural

10 participantes de A Fazenda 13 serão revelados; veja quando e como será

Adriane Galisteu e seu papel como nova apresentadora de A Fazenda

Ela reafirmou seu contentamento quanto à posição enquanto apresentadora do programa. “Vou encontrar o meu trilho, o meu tom e o meu jeitão. O fato de ser a primeira mulher apresentando esse reality me anima também, porque não somos melhores, mas temos uma visão diferente da de vocês”, comentou.

Na visão da apresentadora, seu papel enquanto espectadora do programa mudou: “É diferente do papel que eu tinha antes, de comprar briga, escolher meu preferido. Meu papel agora é contar a história para vocês, prestar atenção. As grandes estrelas da edição são os peões, o papel da apresentadora é contar a história de um jeito bacana, aproximar o espectador, colocar uma lupa em cima daquilo que vale a pena mostrar e comentar de novo”.

As redes sociais podem “colaborar com o conteúdo”, para Adriane. “As redes sociais dão o clima do programa, apesar de saber que muita gente está ali só para causar. A gente precisa de um certo filtro ali. Tem gente que gosta de falar mal, mas tem gente que quer colaborar com o conteúdo, entregar entretenimento. Essa mistura com a rede social é importante, eu vou estar super ligada”.



10 participantes de A Fazenda 13 serão revelados

Na mesma entrevista, Adriane anunciou que 10 participantes da nova edição serão anunciados amanhã, quinta-feira, 9, durante a transmissão do programa “Hoje em Dia”, a partir das 10 horas, na TV Record. Adriane afirmou não saber quem irá participar da competição, mas que “adora não saber”. “Vou descobrir com vocês amanhã, porque eles vão dar dez nomes. Não vejo a hora disso acontecer. Já li tantas listas. Quem é que acertou? Estou querendo saber quem vai encarar o ‘Fazendão’”, brincou. A estreia de “A Fazenda 13” está programada para a próxima terça, 14.

Tags