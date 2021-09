Any Borges vence "Ilha Record" e manda recado para Pyong: "Xeque-mate"

Ao superar a marca de 2 milhões de toneladas movimentadas em um único mês pela primeira vez em agosto de 2021, o Porto do Pecém atingiu a melhor movimentação desde o início do funcionamento em março de 2002.

Ao todo foram 2.161.715 toneladas transportadas pelo porto cearense. O anúncio foi divulgado pela administração do porto por meio das redes sociais. Em nota, a entidade destaca o trabalho coletivo, bem como parcerias estratégicas com empresas e com a administração pública.

O porto vem de uma sequência de bons resultados e projetando expansão comercial com a consolidação do hub de comércio exterior no Estado. Na avaliação do Completo Portuário do Pecém, o fluxo registrado representa não apenas um bom desempenho para a entidade, mas também um panorama do processo de retomada do crescimento nas atividades portuárias no Ceará e no mundo.

Até então, a melhor marca do completo portuário havia sido registrado no mês de outubro de 2019, no pré-pandemia, quando o fluxo de embarque e desembarque no porto bateu o patamar de 1.859.970 toneladas.

A mais recente implementação no Pecém foi a inauguração de três novas áreas de fundeio para navios que desejam atracar no complexo portuário. As áreas atuam como uma espécie de "estacionamento" para os navios e detêm autorização e reconhecimento da Marinha do Brasil.

Com o início das operações das novas estruturas, o porto passou de duas para cinco áreas de paradas estratégicas para navios. Com isso, além do apoio logístico, espera um ganho na dinamicidade de embarque e desembarque de carga, aumentando assim a movimentação portuária.

“Esse é um resultado que foi construído por profissionais extremamente dedicados porque, mesmo em meio a uma pandemia, nossa equipe operacional não parava de trabalhar um só dia. Talvez poucos saibam que o Porto de Pecém funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana", pontua o diretor presidente do complexo portuário, Danilo Serpa.

O gestor define o recorde histórico como um incentivo e afirma que o resultado os "motiva ainda mais" e que a entidade buscará resultados ainda maiores. Entre os negócios futuros buscados pela entidade, está a criação de novas rotas e com fretes especiais para o fluxo de cargas entre o Brasil e Argentina.





