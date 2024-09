Enquete Estrela da Casa Hitmaker: votação Uol hoje, 12; quem ganha

Cantores lançaram músicas para as disputas da semana. Vote na enquete na sua favorita e veja quem ganha hoje, 12, o Hitmaker na votação atualizada do Uol

Na programação do reality "Estrela da Casa", os participantes lançam um cover toda quarta-feira, para a disputa do hitmaker da semana, ou seja, quem teve a música mais ouvida. O resultado será anunciado no próximo domingo, 15. Confira abaixo votação atualizada do Uol hoje, quinta-feira, 12 de setembro (12/09).

As canções estão disponíveis nas plataformas de streaming de música, no canal “Música Multishow” no YouTube e no site oficial do reality. Confira as músicas lançadas pelos cantores do Estrela da Casa e vote na sua preferida.



Enquete Estrela da Casa Hitmaker: quais foram as músicas lançadas por cada participante?

Enquete Estrela da Casa Hitmaker: qual a sua música favorita e quem deve ganhar?

Enquete Estrela da Casa Hitmaker: quem ganha votação atualizada do Uol?

Lucca - "Erro gostoso" (Simone Mendes) - 51,95%

Matheus Torres - "Luz dos olhos" (Nando Reis) - 14,92% Leidy Murilho - "Ressuscita-me" (Aline Barros) - 10,06% Nicole Louise - "Man! I feel lika a woman" (Shania Twain) - 7,72% Unna X - "Dengo" (João Gomes) - 6,76% Nick Cruz - "Pouca pausa" (Clau e Haikaiss) - 5,14% MC Mayarah - "A boba fui eu" (Ludmilla) - 2,08% Gael Vicci - "Vidente" - 0,83% Evellin - "Manda um oi" - (Guilherme & Benuto e Simone Mendes) 0,42% Thália - "Não vou parar" - 0,12%

Estrela da Casa: veja o ritmo musical de cada participante do reality