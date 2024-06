Renascer: com quem João Pedro fica no final da novela?

João Pedro passa boa parte da novela dividido entre Mariana e Sandra Crédito: Reprodução/TV Globo

O casamento de João Pedro (Juan Paiva) não começa nada bem em Renascer. Sandra (Giullia Buscacio) sempre desconfiou que o rapaz não esqueceu completamente Mariana (Thereza Fonseca) e agora tem mais motivos para isso. Após o possível fim do relacionamento de José Inocêncio (Marcos Palmeira) com a neta de Belarmino, João toma uma decisão questionável ao abrigá-la em sua propriedade. Sandra então quer pôr um fim no casamento após a atitude do marido. Mas, afinal, com quem João Pedro fica no final da novela? O que aconteceu com Mariana na versão de 1993? Veja o que esperar para o final do remake.

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história.) João Pedro abriga Mariana e Sandra se separa dele No período atual da novela, José Inocêncio e Mariana anunciam o fim do casamento e João fica preocupado com a ex-madrasta, já que ela não tem para onde ir. Decepcionada, Sandra então deixa o caçula e volta para o bordel de Jacutinga. Com isso, Mariana vai pedir a João Pedro para morar na casa dele, que é a antiga propriedade de seu avô. Ele aceita o pedido e deixa Sandra e José Inocêncio irritados com sua decisão.