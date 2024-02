Agricultor suíço inspirou protagonista da novela Renascer; conheça

José Inocêncio, o protagonista da trama de Renascer, teve parte visual baseada no agricultor suíço Ernst Götsch, que é bastante atuante na agricultura brasileira

Um antigo protagonista de Marcos Palmeiras também foi fonte de referência. Marie confirmou que J osé Inocêncio tem pouco em comum com José Leôncio , personagem vivido pelo ator de Renascer, só que em "Pantanal" (2022).

A figurinista de " Renascer ", Marie Salles, já é experiente em novelas que trabalham figurinos que vão contra looks luxuosos e buscam, na verdade, simplicidade com um toque de sofisticação. Desta forma, ela trouxe o agricultor suíço Ernst Götsch, 76 anos, como fonte de inspiração para o vestuário de José Inocêncio , personagem interpretado pelo ator Marcos Palmeira.

"José Inocêncio é muito mais sofisticado e contemporâneo. Ele já usa celular, laptop. É também um homem mais doce, amoroso. Tem amor pela terra, pela Maria Santa, pela Mariana, pelos filhos. O José Leôncio não tinha amor, só rancor", Marie compara os dois protagonistas vividos pelo ator à BBC.

Figurino de Renascer: quem foi o agricultor que inspirou José Inocêncio

Nascido em 1948 em Raperswilen, na Suíça, Ernst Götsch migrou para o Brasil no começo da década de 1980. Ele foi o criador da chamada "agricultura sintrópica", na qual a produção de alimentos e a regeneração florestal se combinam. Algo muito próximo da forma como Inocêncio trabalha na trama com o cultivo do cacau.

Ernst Götsch chegou a dar palestras em Fortaleza sobre o assunto de Agricultura Sintrópica.

Figurino de Renascer: peças de brechós de rua

Além do protagonista interpretado por Marcos Palmeiras, diversos personagens tiveram seus trajes adaptados conforme seriam suas referências ou adaptações perante as decisões dos figurinistas e diretores.

Marie confirmou que chegou a visitar Ilhéus, na Bahia, onde se passa toda a trama, para basear-se na produção. O estudo foi importante principalmente na montagem dos personagens João Pedro (Juan Paiva) e Zinha (Samantha Jones).