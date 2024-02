Quem é Egídio em Renascer? Descubra qual o destino do vilão

A segunda fase de Renascer trouxe reviravoltas para o público que acompanha a trama. Nos capítulos mais recentes do remake, diversos personagens chegaram na história , entre eles, o coronel Egídio (Vladimir Brichta).

Renascer: Egídio é filho de Firmino

Egídio herdou as terras do pai, Firmino (Antonio Calloni), em uma propriedade vizinha à de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Ele é casado com Iolanda (Camila Morgado), mantendo uma relação de humilhações e traição.

O casal é pai de Sandra (Giullia Buscacio), uma jovem que irá reacender a rivalidade entre as famílias de Egídio e Inocêncio.

Egídio assedia Joaninha em Renascer



No decorrer da novela, o vilão assediará Joaninha (Alice Carvalho). Egídio fica obcecado pela funcionária, chega a cheirar as roupas dela e tentará levar a esposa de Tião Galinha (Irandhir Santos) para a cama a todo custo.

Diante dessa situação, a empregada decidirá colocar um ponto final na situação e ameaça revelar a verdade sobre os planos do vilão em tirar a vida de José Inocêncio.

Egídio quer matar José Inocêncio por quê?



Egídio quer vingar a morte de seu pai, que ocorreu na primeira fase da novela. Ele acredita que José Inocêncio o assassinou.