Quem matou Belarmino em Renascer? Descubra história da novela

O capítulo que foi ao ar nessa segunda-feira, 29, mostrou a morte do Coronel Belarmino e repercutiu nas redes sociais; confira quem matou o personagem

No capítulo da novela "Renascer" dessa segunda-feira, dia 29, foi ao ar a morte do Coronel Belarmino, vivido pelo ator Antonio Calloni, e gerou repercussão nas redes sociais sobre o mistério do assassinato. Uma pergunta veio à tona: quem matou o personagem?

Na trama exibida, Belarmino atrai o Firmino (Enrique Dias) até o seu armazém, fingindo querer fazer negócio e mata-o. O coronel até comemora o crime, mas logo é surpreendido por uma emboscada e é assassinado também.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem é Jacutinga em Renascer? DESCUBRA história da novela