O que acontece com o pai de Maria Santa em Renascer? Descubra

Venâncio é um homem bruto, que tem ciúme das filhas e não deixava Maria Santa nem sair de casa. Conheça o personagem e saiba o que acontece com ele

Um dos vilões mais perturbadores, Venâncio é um pai que deseja a própria filha e vê maldade em tudo ao seu redor. Confira a seguir mais sobre o personagem e o que acontece com o capataz na novela.

Quem é Venâncio?



Capataz do Coronel Belarmino (Antonio Calloni), Venâncio é pai de Maria Santa (Duda Santos) e de Marianinha. O personagem é um homem bruto conhecido na região por ser o ‘miolo’ do boi nas festas do Bumba, uma tradição local.

O homem é casado com Quitéria (Belize Pombal). Conforme a trama original, Venâncio abusou e engravidou sua filha Marianinha.

Venâncio então a expulsou de casa e, anos depois, faz o mesmo com Maria Santa. Ele a coloca no bordel de Jacutinga, quando a moça inocentemente achou ter engravidado de um beijo de José Inocêncio (Humberto Carrão).

O que acontece com Venâncio?

Quitéria não questiona as decisões do marido controlador, mas não o perdoa por ter expulsado Marianinha de casa. A personagem se sente cúmplice daquela tragédia.

Na trama de 1993, após se desfazer das duas filhas, Venâncio e Quitéria somem no mundo. Eles se mudam da região para um local desconhecido e não aparecem mais na novela.