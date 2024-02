Quem é Teca em Renascer? Personagem é importante para Buba

Os caminhos de Buba e Teca se encontram, mudando completamente o destino da jovem grávida. Confira a seguir a história que permeia as personagens

No entanto, Buba quer ter um filho e o publicitário acredita que esse desejo é devido à pressão de José Inocêncio (Marcos Palmeira) sobre ter um neto. Paralelo a isso, Teca (Livia Silva) é uma garota que vive pelas ruas do Rio de Janeiro e entra em desespero quando descobre uma gravidez precoce.

A segunda fase de Renascer trouxe muitas reviravoltas para o público que acompanha a trama. Nos capítulos mais recentes do remake, José Venâncio (Rodrigo Simas) e Buba (Gabriela Medeiros) estão cada vez mais envolvidos no romance.

(Para quem não acompanhou a trama original, essa matéria contém spoilers sobre a história)

Quem é Teca em Renascer?

Teca, na verdade, é neta de Marianinha. No passado, a irmã de Maria Santa (Duda Santos), foi violentada pelo próprio pai, Venâncio (Fabio Lago), e acabou engravidando. Ao descobrir a gravidez, ele a mandou embora de casa e a moça sumiu no mundo.

Se o remake seguir o mesmo caminho da versão original, Inácia (Edvana Carvalho) terá uma visão e vai descobrir que o filho de Marianinha teve uma filha: a Teca.

Agora em situação de rua e sem apoio financeiro para sustentar um filho, Teca cogitará interromper sua gravidez a pedido de Du (José Duboc), o pai da criança. Após mudar de ideia, um acidente de carro fará com que ela cruze o caminho com Buba e José Venâncio.

Renascer: Buba quer adotar um bebê



Buba se entristece com a ideia de que nunca poderia gerar um filho. Ao cruzar seu caminho com Teca, a personagem demonstrará interesse em cuidar do seu filho que irá nascer.