Renascer: Juliana Paes surge 30 anos mais velha e divide opiniões

O envelhecimento da atriz dividiu opiniões de internautas. Muitos brincaram com a situação e outros até criticaram a TV Globo por manter Juliana Paes no papel levantando pautas como etarismo e pressão estética.

Juliana Paes, atualmente com 44 anos, explicou em seu perfil no X (antigo Twitter) que usou algumas próteses no rosto para criar esse envelhecimento . A caracterização da personagem demorou em torno de três horas.

Alguns internautas brincaram comparando Jacutinga envelhecida com uma personagem do Sítio do Picapau Amarelo, a Cuca, e também com a atriz Gloria Stuart, que interpretou a Rose, protagonista de Titanic, idosa.

A personagem de Juliana Paes deve participar de apenas quatro capítulos desta nova etapa da trama.