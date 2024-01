Renascer: da abertura a personagens, o que mudou na novela?

Novos personagens, primeira fase mais longa e maior representatividade são algumas das alterações no remake. Confira as mudanças na novela da TV Globo

Confira a seguir as principais alterações da produção.

Renascer , novela de Benedito Ruy Barbosa com adaptação de Bruno Luperi, estreou nesta segunda-feira, 22, ocupando o lugar de Terra e Paixão na TV Globo. A trama é uma releitura da obra criada originalmente em 1993.

Abertura e trilha sonora de Renascer



Em 1993, as animações em 3D chamaram a atenção dos telespectadores. Já a versão atual ilustra imagens da plantação de cacau, um dos principais cenários da novela.

O remake conta com mudanças também na música tema “Lua Soberana”. Na versão original, a faixa era tocada por Sergio Mendes e interpretada por Gracinha Leporace. Na versão repaginada, a canção da nova novela trouxe as vozes das baianas Luedji Luna e Xênia França.

Renascer: Primeira fase da novela



Na primeira versão, a primeira etapa da trama tinha apenas quatro capítulos. No remake, essa primeira parte foi estendida, totalizando 13 capítulos.

Em 1993, o primeiro capítulo focou no encontro de amor entre José Inocêncio e Maria Santa. Agora, no remake, outros personagens e contextos também ganharam destaque.

Em um dos primeiros capítulos ainda, a cena em que José Inocêncio tem sua pele arrancada era mais intensa e sangrenta com Leonardo Vieira no papel. Na adaptação, com Humberto Carrão interpretando o personagem, a cena foi suavizada.