Renascer: qual segredo é revelado na carta deixada por Marianinha?

Na versão de 1993, o segredo foi revelado por Rachid apenas no final da novela. Descubra o que dizia a carta deixada para Maria Santa

Na trama original, Venâncio expulsou Marianinha de casa quando descobriu que ela estava grávida. A personagem foi acolhida pelo comerciante libanês Rachid, com quem se casou e teve cinco filhos após ir embora.

Para quem não lembra ou não acompanhou, na primeira fase da novela foi apresentada a jovem Maria Santa e seus pais, Venâncio (Fábio Lago) e Quitéria (Belize Pombal). Venâncio era capataz do coronel Belarmino (Antonio Calloni) e sentia um ciúme peculiar das filhas.

Renascer: o que diz a carta deixada por Marianinha?

Para garantir que José Inocêncio não ponha as mãos na carta deixada pela falecida esposa, Rachid afirma que ateou fogo no envelope. O mistério em volta do conteúdo da carta seguiu praticamente a novela toda em 1993.

No final da trama, ele abriu mão da promessa e revelou ao público o que tinha ali. O coronel e o libanês leem então a mensagem que falava sobre a tentativa de Belarmino em abusar de Marianinha, mas sem conseguir.

José Inocêncio então questiona se o filho primogênito da jovem era de Rachid, mas ele logo nega e diz que a encontrou grávida. Então ele termina dizendo que a criança só poderia ser do próprio pai da moça, Venâncio.

Renascer: quem é quem na primeira versão e no remake? VEJA

Renascer: o que aconteceu com o pai de Marianinha?

Além de expulsar Marianinha de casa, ele faz o mesmo com Maria Santa anos depois. Na trama de 1993, após se desfazer das duas filhas, Venâncio e Quitéria somem no mundo. Eles se mudam da região para um local desconhecido e não aparecem mais na novela.

Tião Galinha morre em Renascer? RELEMBRE desfecho na versão original