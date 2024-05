Renascer: Buba flagra traição de Ritinha com José Augusto

Apesar de estar casada com Damião , Ritinha ficará mexida com uma paixão de infância: José Augusto. O médico está na sala da fazenda, quando a jovem se aproxima e massageia suas costas.

Renascer: Ritinha e José Augusto são flagrados por Buba



A psicóloga fica paralisada ao se deparar com a cena. Mesmo boquiaberta, ela tentará não demonstrar nada, ainda assim, Augusto ficará envergonhado com a situação.

Por ter sido acolhida pelo médico em um momento difícil após a morte de Venâncio, ela acabou desenvolvendo sentimentos por ele. No entanto, ela decide se afastar após o flagra.

Mas tentando esconder o que sente ao questionar Augusto sobre o beijo, seu ciúme acabará escapando. O rapaz irá explicar que Ritinha quer apenas vingança pelo que está vivendo com Damião.

Renascer: com quem José Augusto se casa?



O final do personagem na versão de 1993 foi uma surpresa para quem acompanhava. Apesar do seu flerte com a professora Lu (Eli ferreira) e com Ritinha, ele acabou se envolvendo com Buba e permanecendo com ela até o fim da trama.