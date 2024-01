Jogos de azar: Eliezer, Viih Tube e Rodrigo Mussi discutem na web

O jogo, oferecido pela empresa Blaze, é alvo de uma investigação em São Paulo. Ele assim como outros do catálogo da marca, é considerado ilegal no Brasil. As punições para o crime podem atingir a empresa, apostadores e aqueles responsáveis pela a divulgação.

A polêmica com os ex-BBBs começou após a exibição. Rodrigo Mussi postou nas redes sociais comentários que os internautas entenderam como direcionados a Viih Tube. Em um deles, publicado no X (Twitter), ele escreveu “Será que devolve o dinheiro que já ganhou? Hmm”.

Os seguidores reagiram ao tweet e resgataram vídeos antigos do influenciador fazendo publicidade a jogos da Blaze. Em uma resposta enviada ao Gshow, da Globo, ele afirmou que “não citou nome de ninguém”.

“Como sabem, já fiz divulgação de aposta no passado, mas parei depois que entendi que não fazia sentido com os projetos que eu passei a trabalhar”, sustentou. “E não pretendo me estender mais sobre o assunto. Ou seja, não tem nada, absolutamente nada, a ver com que estão divulgando”, finalizou.

Eliezer rebate comentários de Rodrigo Mussi

Os comentários, no entanto, foram rebatidos por Eliezer, marido de Viih Tube, no Instagram. Nos vídeos postados nos stories, o ex-BBB começou: “Rodrigo Mussi tá querendo saber se devolve o dinheiro que já ganhou”.