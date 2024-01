Viih Tube afirma que não fará mais divulgações de sites de apostas

Com anúncio de que o programa Fantástico deste domingo, 17, na TV Globo, trará matéria relacionada aos sites de apostas, Viih Tube declara que rompeu o seu contrato com a Blaze

Nos stories de seu Instagram, ela disse ter prestado depoimento em uma delegacia sobre a casa de apostas que a patrocinava e, junto com os feedbacks negativos de seus seguidores, conseguiu romper o contrato para desvincular sua imagem da empresa.

A influenciadora Viih Tube , de 23 anos, confirmou no sábado, 16, sua quebra de contrato com a plataforma Blaze e afirmou que estava ciente da responsabilidade desde o momento em que concordou em fazer esse tipo de publicidade.

"Quero compartilhar uma coisa com vocês, que é dos bastidores, mas acho muito importante vocês saberem porque envolve vocês de alguma forma. Eu, finalmente, consegui sair do meu contrato com a Blaze", iniciou seu depoimento para seus 31 milhões de seguidores.

"E para falar disso, eu já começo dizendo que sei da minha responsabilidade desde o momento em que concordei em fazer esse tipo de publicidade. Então, não me isento disso. Mas estou aliviada que consegui sair", salientou, reconhecendo sua "contribuição" para a empresa por meio de suas divulgações.

Matéria reveladora

Vai ao ar neste domingo, 17, no Fantástico, uma matéria sobre casas de apostas e alguns influenciadores. A Blaze, antiga patrocinadora da ex-BBB, vem se tornando um caso recorrente ao propagar esse tema.

A casa de apostas continua em atividade no Brasil, mas vários influenciadores romperam seus contratos de divulgação, como foi o caso de Viih Tube.

Internautas expressaram que o desligamento da influenciadora antes da exibição da matéria neste domingo seria uma atitude visando "limpar sua imagem" e não pensando nos seguidores que foram lesados por sua divulgação da plataforma.