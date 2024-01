Lívian Aragão, filha do Didi, vira coach: ‘Sol nasce pra todo mundo’

A atriz Lívian Aragão deu início a uma nova carreira. Desta vez, a filha de Renato Aragão, o Didi, se tornou coach motivacional e tem dado palestras para inúmeras pessoas sobre como “ser mais produtivo”.

“Todo mundo tem 24 horas no dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer tantas coisas, e outras parecem não sair do lugar? O nome disso é produtividade, como você dá conta do seu tempo. O sol nasce pra todo mundo. O que a gente faz com essas 24 horas que temos no dia?”, questiona Lívian em um dos vídeos publicados no seu perfil do Instagram.

