Viih Tube revela que filha faturou R$ 1 milhão com publicidade

A influenciadora Viih Tube mantém o dinheiro da filha Lua, de apenas seis meses, em poupança com o nome da criança. Ex-BBB compartilhou a informação no Instagram

A filha dos influenciadores Viih Tube e Eliezer, Lua, tem apenas seis meses e já soma R$ 1 milhão na poupança. A informação foi revelada pela ex-BBB nesta terça-feira, 17, nas redes sociais.

De acordo com a personalidade, todo o dinheiro adquirido com a imagem da filha é guardado em uma conta bancária com o nome da própria criança.

