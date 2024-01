Netflix chama Bruna Griphao para divulgar 'A Fuga das Galinhas 2'

Bruna Griphao foi chamada pela Netflix para divulgar novo filme de "A Fuga das Galinhas" após memes do BBB 23 a comparar com personagem principal

“Tá rindo, né? Cês tão rindo, né”, escreveu a plataforma de streaming na legenda do Instagram. A frase é uma referência a que Bruna usou no BBB em uma prova de resistência. Na ocasião, a expressão feita pela a artista foi apontada por internautas como semelhante a Ginger, a galinha principal .

A Netflix lançou nesta sexta-feira, 15, o novo filme de “A Fuga das Galinhas” e trouxe Bruna Griphao em um vídeo para a divulgação da animação . Na edição de 2023 do Big Brother Brasil, a atriz viralizou com um meme que a comparava com a personagem principal do longa.

No “trailer especial” divulgado pela a empresa, imagens de Bruna são intercaladas com cenas do longa “A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets”.

Na nova produção, Ginger tem uma vida pacata em ilha com as amigas que fugiram com ela, o marido Rocky e a filha Molly. Mas essa paz adquirida após a fuga da antiga fazenda está em risco após o surgimento de uma nova ameaça.

Confira o vídeo: