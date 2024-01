Jojo Todynho afirma ter sido vítima de racismo em Fortaleza

De acordo com Jojo, a mulher lhe ofereceu o produto como permuta e após a recusa, exclamou: “Esses pretos são tudo arrogante”. As duas começaram uma discussão, que foi filmada por quem passava no local. O vídeo foi divulgado na internet, onde novos comentários racistas foram apontados pela cantora.

Após o acontecido, Jojo se pronunciou nas redes sociais, cobrando respeito. “Quem quer respeito, se dá ao respeito. Ninguém é obrigado a gostar de mim, gente, como eu não gosto de um monte de gente. Agora respeitar é um dever de todos”, disse em vídeo publicado no Instagram.

Apesar das possíveis ofensas, Jojo agradeceu a recepção que teve desde que chegou a Fortaleza. “Meu carinho e meu amor continua o mesmo aqui por Fortaleza. Fui muito bem recebida, recepcionada, mas acontece, né? É isso gente, beijo” finaliza o pronunciamento.

O caso foi levado até uma delegacia plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). O POVO entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para mais informações. A PC-CE afirmou que está apurando "denúncia de preconceito de raça ou cor" e confirmou que houve Boletim de Ocorrência registrado no 2º Distrito Policial (DP).

A Polícia Civil ainda acrescentou que a permissionária autônoma apontada como a mulher que teria supostamente proferido as ofensas também registrou B.O, mas contra Jojo Todynho e pelo crime de calúnia. A instituição afirmou que seguirá apurando o fato pela Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin), unidade especializada.

Prefeitura de Fortaleza se manifestou sobre o caso

Em nota, a Prefeitura de Fortaleza lamentou o episódio de racismo denunciado por Jojo Todynho e afirmou se colocar à disposição por meio da Coordenadoria Especial da Igualdade Racial e da Secretaria de Turismo. A gestão ressaltou repudiar "toda forma de discriminação" e alegou que realiza "trabalho constante de fiscalização e ordenamento urbano da Avenida Beira-Mar, bem como dos permissionários que atuam no comércio na região".

De acordo com a Prefeitura, são oferecidos cursos de apoio e capacitação e programas para que empreendedores aprimorem seu atendimento. A administração destacou que Fortaleza "tem compromisso sério contra a discriminação racial" e que o combate ao racismo "está no currículo escolar das crianças da rede municipal de ensino" como parte do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial".