Key Alves cobre tatuagem feita em homenagem a Rodrigo Mussi

A tatuagem que homenageia o ex-bbb Rodrigo Mussi no pulso de Key Alves foi coberta nesta quinta-feira, 22. A influenciadora e também ex-bbb compartilhou o momento nas redes sociais.

Segundo ela, o símbolo que cobriu o nome de Mussi, o desenho de uma mandala, significa espiritualidade. Originalmente, a tatuagem era o símbolo de uma cruz com o nome do ex-bbb ao lado.

Durante o Big Brother Brasil 2023, Key Alves mostrou para os brothers que fez uma tatuagem em homenagem a Rodrigo Mussi, participante do BBB 22. Ela contou que esteve com o ex-BBB apenas uma vez e horas antes do acidente do empresário e detalhou o encontro.

