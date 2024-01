Ivete Sangalo brinca com Gio Ewbank sobre affair com Bruno Gagliasso

No podcast apresentado por Giovanna Ewbank, Ivete Sangalo brincou com ela, afirmando que já tinha ficado com Bruno Gagliasso, marido da atriz

Seguindo o assunto abordado pela a baiana, Ewbank acrescentou no momento que ela havia aparecido apenas no de seu esposo, Bruno Gagliasso. A cantora afirmou, então, que também tinha estado no gráfico do ator.

“Já pegou o Bruno? Ele nunca me contou. Mentira, parabéns”, comentou a apresentadora, chocada com a revelação. “Me conta aqui agora onde foi, como foi. Quero saber tudo”, completou.

Continuando a brincadeira, a intérprete do hit “Tempo de Alegria”, acrescentou detalhes inventados na história: “A gente não ficou em público. Foi no Carnaval, mas de uma forma muito sorrateira”.

“Faz muitos anos, estava no trio, ele estava no camarote de Daniela Mercury. Passei, eu cantando, ele deu um sorrisão. Eu não tava fazendo nada, falei ‘tudo bem’, ele deu um tchau”, prosseguiu.