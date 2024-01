Luísa Sonza não sobe ao palco após ganhar prêmio por 'Chico'

Luísa Sonza ganhou uma categoria do WME Awards 2023 com a música 'Chico', mas não subiu ao palco para receber o trófeu

Luísa Sonza foi uma das vencedores do WME Awards 2023, na categoria “Música Mainstream” com a canção ‘Chico’. No entanto, mesmo estando na cerimônia desta quinta-feira, 14, a cantora não subiu ao palco para pegar o troféu.

Titi brincou com o momento, dizendo que a cantora deveria estar no banheiro e que pegaria o troféu depois. Com a ausência dela, as apresentadoras saíram do palco logo em seguida.

Após o ocorrido, Luísa Sonza se pronunciou em um comentário no Instagram, afirmando que estava no camarim e não escutou quando a chamaram. “Corri para conseguir receber, mas não deu tempo. Foi só isso”, explicou.

“Eu amo essa música. Pra mim, é uma das melhores que já fiz. Ela é meu xodó, fiquei muito feliz com o prêmio”, finalizou.

“Chico" foi uma canção que a cantora escreveu para seu ex-namorado Chico Moedas e que viralizou nas plataformas de streamings. O relacionamento dos dois terminou após o influenciador a trair, como revelou Sonza ao vivo em um programa de TV. Apesar de gostar da música, ela opta por não citar a música quando a canta em shows.

