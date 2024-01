Gkay diz que 'Farofa' teve boicote de influenciadores; entenda

Em entrevista nesta quarta-feira, 13, Gkay disse que a falta de alguns influenciadores na festa aconteceu após um “acordo coletivo” dias antes do evento. “O pessoal acha que não chega as coisas na gente, só que tudo chega", iniciou.

“Vieram me contar que teve uma festa de influenciadores e que todos combinaram de não ir para a farofa porque disseram que eu ganho dinheiro em cima deles e que não iam me dar esse dinheiro", contou Gkay em entrevista ao PodDelas.

O evento acontece desde 2017 e reúne influenciadores de todos os lugares do Brasil em três dias de festa com atrações musicais e bebidas liberadas. Os convidados ganham hospedagem e alimentação de graça. As últimas três edições aconteceram em Fortaleza. A “Farofa da Gkay” movimenta as redes sociais com os acontecimentos polêmicos e inusitados durante a festança. A todo instante, a festa é transmitida pelos diversos stories e lives de influenciadores presentes.