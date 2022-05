Juliette depois do BBB: veja a trajetória da campeã após um ano do reality

Campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire reconstruiu sua vida após o reality show. Há um ano, em 4 de maio de 2021, a advogada saiu do confinamento do BBB e descobriu sua fama efervescente com milhões de fãs - os autodenominados cactos. Veja a trajetória de Juliette:

"Você Nunca Esteve Sozinha”: documentário de Juliette

A Globoplay estreou, em 29 de junho, “Você Nunca Esteve Sozinha”, produção de sete episódios que apresentam a vida de Juliette a partir do momento de sua saída do BBB 21. A produção foi o documentário mais assistido da plataforma em 2021.

Amizade de Juliette e Anitta

Durante sua participação no reality show, Anitta já demonstrava interesse em desenvolver a carreira musical de Juliette. Ao sair do BBB 21, ela ficou algumas semanas hospedada na mansão da cantora, no Rio de Janeiro.

Além de amiga, Anitta tornou-se uma figura importante para a trajetória artística de Juliette. Muitos “cactos” a consideraram como empresária da ex-BBB.

Publicidades com Juliette

O sucesso e o carisma de Juliette chamaram a atenção de diversas marcas consagradas no Brasil. Além de protagonizar campanhas publicitárias famosas, como a do Itaú, ela tornou-se embaixadora da Avon, da Americanas, do Globoplay, da Sansung e da L'Occitane.

Aneurisma de Juliette

Após exames de rotina realizados no ano passado, Juliette foi diagnosticada com aneurisma cerebral, mesmo problema que causou a morte de sua irmã mais nova aos 17 anos.

No programa "Conversa com Bial" da TV Globo que foi ao ar no dia 8 de março deste ano, Juliette contou sobre o seu sofrimento ao descobrir a doença e a sua surpresa quando, no dia da cirurgia, recebeu a notícia de que o aneurisma tinha sumido.

Lançamento do álbum musical de Juliette

No BBB 21, Juliette chamou a atenção dos telespectadores pela sua voz. Com o incentivo de Anitta e de seus próprios fãs, em setembro do ano passado, foi lançado o primeiro álbum musical da ex-BBB, intitulado “Juliette”.

O EP é composto por 6 músicas autorais: “Bença”, “Diferença Mara”, “Doce”, “Sei Lá”, “Benzin” e “Vixe, Que Gostoso”. As duas primeiras alcançaram grande sucesso nos streamings e rádios do Brasil.

Prêmios

Com o sucesso de suas músicas e de suas redes sociais, Juliette recebeu diversos prêmios em 2021.

Confira alguns deles:

Prêmio “Melhores do Ano” na categoria Personalidade Digital

Prêmios “BreakTudo Awards” nas categorias Personalidade da Internet, Melhor Reality Star e Melhor Fandom Nacional

Prêmio “Flame Roem World Awards” na categoria Participante de Reality 2021

Prêmios da Nickelodeon na categoria Influenciador Brasileiro e Criadora Genial

Prêmio “Contigo!” nas categorias Revelação Musical e Influenciador

Prêmio “TodaTeen” na categoria Revelação do Ano

Prêmio “People’s Choices Awards” na categoria Influenciador do Ano (Brasil)

Prêmio “Área VIP” nas categorias Melhor Participante de Reality Show, Revelação do Ano e VIP do Ano

