Juliette Freire revela que teve um aneurisma que sumiu "do nada"

Juliette Freire, influenciadora digital e vencedora do BBB 21, falou sobre o assunto em vídeo que publicou nas redes sociais

Juliette Freire revelou que teve um aneurisma que desapareceu “do nada”, em vídeo que publicou nas redes sociais nesta sexta-feira, 31 de dezembro.

A influenciadora digital e vencedora do BBB 21 comentou: “Este ano eu fui muito premiada: uns de votação e outros que eu recebi calada. De ter minha família ao meu lado com saúde, ver mainha ser operada e poder respirar aliviada, descobrir que eu tinha um aneurisma e ele sumir do nada”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O conteúdo que divulgou em seu perfil no Instagram faz uma retrospectiva de seu ano. Ela, que começou 2021 no anonimato, agora tem mais de 33 milhões de seguidores. “Início de 2021… pandemia, medos, incertezas e uma chance: entrar na casa mais vigiada do Brasil. Deu certo! Cheguei transbordando felicidade e gratidão”.

Após isso, mostra vários momentos importantes dos últimos meses, como o apoio de Anitta para a gravação de suas primeiras músicas. Além disso, fala sobre sua parceria com artistas nacionais, como Wesley Safadão, Chico César e Gilberto Gil.

“Final de 2021… gratidão, fé, lição e mais uma chance: a de ser feliz. Não é essa felicidade de feed. Mas a felicidade de cada momento vivido. Afinal, a vida é isso: a chance que recebemos todos os dias”.

Para 2022, ela desejou: “que venha cheio de felicidade e que a gente saiba cultivar o bem, a paz e o amor a cada oportunidade”.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Luísa Sonza e Vitão desmentem boatos de reconciliação do namoro

Ivete Sangalo incentiva coro contra Bolsonaro em show no RN; veja vídeo

Rita Lee comemora aniversário e recebe homenagem de Roberto de Carvalho

Tags